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На конкурсе "Евровидение-2024" определились с победителем

Евровидение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 05:15 Фото: Instagram/eurovision
После всех скандалов конкурса в шведском Мальмё в ночь на 12 мая определилось с победителем, сообщает Zakon.kz.

Победу одержал певец Nemo из Швейцарии, набрав 591 балл. Страна выиграла впервые за 36 лет. До этого была только Селин Дион.

На радостях швейцарец сразу после получения победного трофея случайно его разбил. Артист неудачно опустил приз на пол, из-за чего тот треснул пополам.

Второе место заняла Хорватия, третье – дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil. Многострадальная конкурсантка из Израиля замкнула пятерку лидеров.

Евровидение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 05:15

Фото: Instagram/eurovision

Как и предполагалось, главная борьба за победу развернулась между Швейцарией и Хорватией.

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