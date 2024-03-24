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Хореографический ансамбль из Казахстана выступил на фестивале в Турции

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:00 Фото: Telegram/Madeniet_aqparat_ministrligi
Ансамбль "Гүлдер" Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой выступил на фестивале "Наурыз", который прошел в турецком городе Амасья, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной в Telegram-канале профильного ведомства, три солиста ансамбля сольно, дуэтом и трио представили в концертной программе фестиваля несколько хореографических композиций. Среди них уже полюбившиеся зрителям танцевальные композиции в постановке Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:00

Фото: Telegram/Madeniet_aqparat_ministrligi

Также в рамках фестиваля главный балетмейстер ансамбля "Гүлдер" Анвара Садыкова провела мастер-класс по казахскому танцу для участников фестиваля и местных артистов.

В Астане состоялся Фестиваль кочевых цивилизаций.

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