Дан старт мероприятиям, посвященным 100-летию Нургисы Тлендиева

Сегодня, 1 апреля 2025 года, в Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой состоялось торжественное открытие юбилейного концерта "Әлқисса-Нұрғиса", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации и было посвящено 100-летию великого композитора, дирижера, кюйши и Народного Героя Казахстана Нургисы Тлендиева, сообщили в МКИ.



Отмечается, что этот концерт дал старт программе праздничных мероприятий, посвященных 100-летию великого композитора.

Фото: МКИ РК

В знак памяти и уважения к наследию великого мастера от имени главы государства была передана корзина цветов.

В мероприятии приняли участие выдающиеся музыканты, заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов, а также ведущие коллективы страны. Среди них – Академический фольклорно-этнографический оркестр "Отырар сазы" имени Нургисы Тлендиева Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, государственная хоровая капелла имени Бахытжана Байкадамова, а также известные исполнители, чьи голоса и мастерство сделали этот вечер особенным.

Фото: МКИ РК

В программе вечера зрителям были представлены произведения Нургисы Тлендиева, вошедшие в золотой фонд казахской музыки.

В течение года во всех регионах Казахстана запланировано около 100 мероприятий – выставки, концерты, конкурсы и фестивали.

Юбилейная дата выдающегося мастера казахской музыки отмечается не только в масштабах нашей страны, но и на международном уровне – под эгидой таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

Среди ключевых событий юбилейной программы – концерт, посвященный 100-летию Нургисы Тлендиева, который планируется в рамках Дней культуры Казахстана во Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО. В США, в легендарном Карнеги-холле ожидается концерт и выставка, посвященные композитору, а в Пекине зрители услышат его произведения на концерте "Құстарқайтып барады".