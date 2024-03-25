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Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 00:12 Фото: Instagram/schwarzenegger
Американскому актеру и экс-губернатору Калифорнии 76-летнему Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор, сообщает Zakon.kz.

Об этом актер сообщил в своем подкасте Arnold's Pump Club, пишет Daily Mail.

"В прошлый понедельник я перенес операцию, чтобы стать машиной немного больше: мне поставили кардиостимулятор", – рассказал Арнольд Шварценеггер.

Актер подчеркнул, что у него "все отлично" и спустя несколько дней после операции он смог присутствовать на большом мероприятии.

Для него это уже четвертая операция на сердце. По словам врачей, из-за рубцовой ткани от предыдущих хирургических вмешательств сердцебиение Шварценеггера стало нерегулярным, поэтому они рекомендовали актеру установить кардиостимулятор. 

17 января сообщалось, что Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту. Проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet.

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