Фонд Уилла и Джады Смит закроется из‑за слабого финансирования со стороны крупных спонсоров

Благотворительная организация закроется из‑за недостатка финансирования со стороны больших спонсоров. Отток спонсоров возник после скандала, случившегося в 2022 году на церемонии вручения "Оскара". Фонд помогал детям и подросткам из неблагополучных семей, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Variety, после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году, когда Уилл Смит ударил комика Криса Рока после шутки о его на тот момент жене Джаде, публичный имидж актера сильно пострадал. Вследствие чего многие крупные благотворители прекратили свои пожертвования в фонд.

Судя по налоговым документам организации, поступления сократились с 1,7 млн долларов в 2020 году и 2,1 млн в 2021-м и до 365 тыс. долларов в 2022 году. В числе покинувших организацию спонсоров – компании American Airlines и Creative Artists Agency.

Известно, что, несмотря на решение звезд Голливуда закрыть организацию, основанную ими еще в 1996 году, они намерены продолжить благотворительную деятельность в частном порядке. Фонд Уилла и Джады Смит помогал детям и подросткам из неблагополучных семей.

В конце февраля Джада Пинкет-Смит поделилась историей о дискриминации, с которой она неоднократно сталкивалась в шоу-бизнесе. Она рассказала, что продюсеры регулярно находили причины заплатить ей поменьше или отказать сразу.