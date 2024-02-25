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Бывшая жена Уилла Смита рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе

Откровения актрисы Фото: Instagram/jadapinkettsmith
Джада Пинкет-Смит поделилась историей о дискриминации, с которой она неоднократно сталкивалась в шоу-бизнесе. Она рассказала, что продюсеры регулярно находили причины заплатить ей поменьше или отказать сразу, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, темнокожим актрисам всегда было нелегко. Например, когда актриса вышла замуж за уже известного Уилла Смитта, ей стали говорить фразу: "Ну, тебе это не нужно. Ты замужем за Уиллом".

Пинкет-Смит также объяснила, что ее желание быть больше за камерой во многом связано именно с дискриминацией, а также с намерением встать на другую сторону – быть честным и непредвзятым продюсером.

"Это не значит, что я не хочу стоять перед камерой, но, чтобы оказаться перед камерой, от меня требуют очень много, а платят очень мало. Я просто устала так много работать, при этом снисходительно относясь к всему, что я делаю. И я устала слышать такие же истории у других женщин".Джада Пинкет-Смит

Между тем, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Уилл Смит, 18 января этого года опубликовал совместный снимок с мамой, поздравив ее с днем рождения.

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