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Экономика и бизнес

"Назарбаев университету", Фонду соцмедстрахования и другим квазигоскомпаниям ужесточат финансирование

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Механизм финансирования ряда квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов ужесточат с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая 2025 года рассказали в Высшей аудиторской палате (ВАП). Эти меры приняты по ее рекомендации.

"Процесс внесения необходимых изменений в Бюджетный кодекс начался после госаудита консолидированной финансовой отчетности (КФО) республиканского бюджета. Аудиторы установили, что возможность финансировать организации, которые не являются госучреждениями, с помощью целевых вкладов и целевых перечислений негативно влияет на качество и достоверность отражения активов государства в КФО", – пояснили в ВАП.

При этом посредством таких механизмов ежегодно финансируются автономные организации образования "Назарбаев университет" и "Назарбаев интеллектуальные школы", Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр "Астана" и ряд других организаций.

"ВАП дала рекомендацию правительству РК рассмотреть возможность изменения способа финансирования, так как действующий механизм не приводит к росту активов государства (нет увеличения уставных капиталов юрлиц) и не обеспечивает достаточной прозрачности расходования средств. В результате в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений. Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам", – рассказали в ВАП.

Там пояснили, что такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах.

"При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом. Первые руководители юрлиц, получающих трансферты, несут ответственность за достижение показателей результатов, определенных в планах развития госорганов, своих долгосрочных стратегиях и паспортах соответствующих бюджетных программ. Кроме того, они также отвечают за обоснованность и достоверность отчетов об использовании полученных средств", – заявили в палате.

Эти изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

В конце 2024 года в ВАП рассказали о выявленных недостатках в планировании бюджетных расходов на 2025-2027 годы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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