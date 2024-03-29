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Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

Саудовская Аравия, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 05:52 Фото: Instagram/rumy_alqahtani
Одной из участниц конкурса "Мисс Вселенная 2024" впервые станет девушка из Саудовской Аравии. Королевство представит на конкурсе 27-летняя модель и блогерка Руми аль-Кахтани, сообщает Zakon.kz.

Об этом конкурсантка с 25 марта ежедневно сообщает на своей странице в Instagram.

"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная 2024", – пишет аль-Кахтани, позируя на фоне флага Саудовской Аравии.

Аль-Кахтани уже представляла королевство на различных конкурсах красоты, включая "Мисс Ближний Восток" и "Мисс Планета".

Конкурс пройдет 28 сентября в Мексике. Первой женщиной из стран Персидского залива, поучаствовавшей в "Мисс Вселенной" стала Лужан Якуб. Она представляла Бахрейн на конкурсе в прошлом году.

7 марта между нашими странами подписано соглашение о строительстве ветроэлектростанции в Жетысуской области.

Алия Абди
Саудовская Аравия
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