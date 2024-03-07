Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции

Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:10 Фото: akorda.kz
На встрече Касым-Жомарта Токаева с министром энергетики Королевства подписано соглашение по строительству ветроэлектростанции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Принимавший участие во встрече председатель Совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Жетысуской области, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:10

Фото: akorda.kz

"По итогам встречи было подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции".

Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", – сказал министр.

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с Наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев, Абдулазиз бен Салман Аль Сауд
Токаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии
склад товаров
Успей купить товары из Pinduoduo по скидочной цене и получи посылку в короткий срок
Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области
Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области
Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
Минтруда Казахстана &quot;вводит&quot; единое пособие на детей
Минтруда Казахстана "вводит" единое пособие на детей
Сейсмолог, Алматы, землетрясение, пункты сбора
Сейсмолог обратился к алматинцам с просьбой оставаться в местах сбора населения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: