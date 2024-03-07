Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции

На встрече Касым-Жомарта Токаева с министром энергетики Королевства подписано соглашение по строительству ветроэлектростанции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Принимавший участие во встрече председатель Совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Жетысуской области, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.

Фото: akorda.kz

"По итогам встречи было подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции".

Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", – сказал министр.

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с Наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.