Аида Балаева заявила о запуске уникального проекта

Министр культуры и информации Аида Балаева 29 марта 2024 года обратилась к казахстанцам с важной новостью. Она заявила, что в Казахстане запущен уникальный проект "Qazaq Culture", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, информационно-просветительская платформа создана в 2024 году при поддержке Министерства культуры и информации в целях популяризации культурного наследия страны, продвижения национального бренда.

"Создание сайта "Qazaq Culture" является важным шагом в привлечении внимания мирового сообщества к культурному наследию и разнообразию Казахстана. Пропаганда культурных ценностей в нашей стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье остается одной из приоритетных задач, которые глава государства ставит перед нами". Аида Балаева

В продолжении на странице в Facebook Балаева уточнила, что проект охватывает восемь языков, в том числе 6 официальных языков ООН, а также казахский и турецкий.

"Это позволит каждому человеку, независимо от его местонахождения, ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, золотым фондом национального кино и музыки, выставками, музеями-заповедниками. Также посетители смогут получить информацию о театральных постановках, казахстанской киноиндустрии, библиотеках, архивах, туристических местах, ремеслах и рукоделии, архитектурных достижениях Казахстана". Аида Балаева

Кроме того, на портале будут широко использоваться информационные технологии.

"Qazaq Culture" позволит посетителям исследовать регионы Казахстана и их достопримечательности посредством виртуальных 3D-туров. А с помощью искусственного интеллекта каждый гость сайта сможет изменить свою фотографию и увидеть себя в качестве батыра или воительницы Великой степи. Добро пожаловать на сайт. Я уверена, что каждый найдет здесь очень много полезной и интересной информации. Для того, чтобы ознакомиться с сайтом прошу пройти по ссылке". Аида Балаева

27 марта Балаева рассказала, сколько казахстанцев работает в сфере театрального искусства. Тогда она заявила, что театр – это самое "живое" искусство.