События

Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к средствам массовой информации по поводу новостей о задержаниях государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook 4 сентября 2025 года министр указала, что некоторые официальные СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют неподтвержденную информацию относительно задержания государственных служащих.

"Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика. В погоне за "хайповыми" подробностями, часто не подтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", – написала Балаева.

Она призывает коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты.

"А также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность", – резюмировала министр.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об участившихся случаях распространения заведомо ложной и провокационной информации в интернете.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
