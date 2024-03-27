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Аида Балаева рассказала, сколько казахстанцев работает в сфере театрального искусства

Аида Балаева рассказала, сколько казахстанцев работает сфере театрального искусства, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 11:28 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева 27 марта 2024 года обратилась к актерам и артистам театров страны, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к мастерам театрального искусства, глава МКИ РК поздравила их со Всемирным днем театра.

"Театр – это самое "живое" искусство, место прямого контакта, энергетического и эмоционального обмена актеров и зрителей. Театр не одно тысячелетие выполняет огромную воспитательную роль, являясь важнейшим средством повышения духовности. Безусловно, огромный вклад в развитие театрального искусства вносят обладатель почетного звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Асанали Ашимов, 19 народных артистов Казахстана Гульжан Аспетова, Тунгышбай Жаманкулов, Досжан Жанботаев, Жибек Багисова, Римма Ким, Людмила Турпаян, Гульжан Туткибаева и другие", – написала Аида Балаева в Facebook.

По ее данным, свыше 1 тыс. работников театров являются кавалерами орденов "Құрмет" и "Парасат", а также заслуженными артистами и деятелями Казахстана.

"Глава государства всегда подчеркивает особую роль театра в культурно-духовной жизни страны. По инициативе Касым-Жомарта Токаева возвращено звание "Қазақстанның Халық әртісі". Впервые за 23 года в прошлом году звание было присвоено шести известным деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства. В их числе актеры и артисты театров Михаил Токарев, Дулыга Акмолда и Талгат Кузембаев".Аида Балаева

Министр отметила, что развитию данной сферы уделяется повышенное внимание и оказывается постоянная поддержка.

"Своим творчеством сегодня радуют 67 театров, 57 из них – государственные. За годы независимости открыты 22 театра, для 10 – построены новые здания. Три республиканских театра с гордостью носят статус "Национальный", развиваются региональные театры, пятерым из них присвоен статус "Академический". В сфере театрального искусства работает около 20 тыс. казахстанцев. Я благодарю каждого, кто вкладывает вклад в сохранение и развитие культуры. Радует, что в последние годы у населения растет интерес к театрам. Наблюдается положительная динамика и в развитии репертуарной политики. Растет количество постановок по произведениям казахских авторов".Аида Балаева

По ее словам, репертуар театров на сегодня превышает 2,5 тыс. спектаклей, 309 из них были поставлены в 2023 году.

"Только в прошлом году артисты сыграли более 12 тыс. спектаклей, их посмотрели свыше 2,5 млн зрителей, в том числе 66 тыс. – за рубежом во время гастролей. ​Безусловно, потенциал казахстанских театров огромен, и эти цифры будут только увеличиваться. Планов в этой связи у министерства очень много, и их конечная цель – сохранение и укрепление национальной идентичности, казахской культуры, приобщение казахстанцев к прекрасному".Аида Балаева

​Глава МКИ поблагодарила работников театров за преданность делу, мастерство и талант.

"Пусть ваше искусство продолжает восхищать и радовать сердца людей! ​Ваше искусство – это наше вдохновение! Со Всемирным днем театра!" – заключила Аида Балаева.

Ранее театр имени Наталии Сац обратился к зрителям и поклонникам. Подробности по ссылке.

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