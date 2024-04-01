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Земфира выпустила новый сингл

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 08:02 Фото: pixabay
1 апреля рок-музыкант Земфира выпустила новый сингл Colette, сообщает Zakon.kz.

Новостью с поклонниками исполнительница собственных песен поделилась на своей странице в Instagram. По словам Земфиры, сингл пока доступен в Яндексе, ВК и Apple Music.

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 08:02

Фото: Instagram/zemfiralive

В то же время, несмотря на свои обещания выпустить до лета новый альбом музыкант не успевает.

"Никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты. Пусть он (альбом) станет сюрпризом", – написала Земфира.

Днями ранее певица Бейонсе выпустила кантри-альбом Cowboy Carter. Над ним дива работала целых пять лет.

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