1 апреля рок-музыкант Земфира выпустила новый сингл Colette, сообщает Zakon.kz.

Новостью с поклонниками исполнительница собственных песен поделилась на своей странице в Instagram. По словам Земфиры, сингл пока доступен в Яндексе, ВК и Apple Music.

Фото: Instagram/zemfiralive

В то же время, несмотря на свои обещания выпустить до лета новый альбом музыкант не успевает.

"Никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты. Пусть он (альбом) станет сюрпризом", – написала Земфира.

Днями ранее певица Бейонсе выпустила кантри-альбом Cowboy Carter. Над ним дива работала целых пять лет.