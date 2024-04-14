Алла Пугачева за день до 75-летия выпустила сингл "Я плачу"

Фото: Instagram/alla_orfey

Российская эстрадная певица Алла Пугачева за день до своего 75-летия выпустила новый сингл под названием "Я плачу", автором которого является Леонид Агутин, сообщает Zakon.kz.

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