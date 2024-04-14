Алла Пугачева за день до 75-летия выпустила сингл "Я плачу"
Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачева за день до своего 75-летия выпустила новый сингл под названием "Я плачу", автором которого является Леонид Агутин, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, сингл "Я плачу" с 14 апреля доступен на основных музыкальных платформах.
"Песню написал Агутин", – сказала помощница Пугачевой Елена Чупракова, отметив, что композиция была написана более пяти лет назад.
Отметим, что 15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет.
Ранее сообщалось, что артистка впервые за 16 лет выпустила новый альбом.
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