Земфира выпустила новый сингл
Фото: pixabay
1 апреля рок-музыкант Земфира выпустила новый сингл Colette, сообщает Zakon.kz.
Новостью с поклонниками исполнительница собственных песен поделилась на своей странице в Instagram. По словам Земфиры, сингл пока доступен в Яндексе, ВК и Apple Music.
Фото: Instagram/zemfiralive
В то же время, несмотря на свои обещания выпустить до лета новый альбом, музыкант не успевает.
"Никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты. Пусть он (альбом) станет сюрпризом", – написала Земфира.
Днями ранее певица Бейонсе выпустила кантри-альбом Cowboy Carter. Над ним дива работала целых пять лет.
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