Валерия трогательно поздравила Пригожина с 55-летием

Фото: Instagram/valeriya

2 апреля день рождения отмечает продюсер Иосиф Пригожин. Ему исполнилось 55 лет. Одной из первых бизнесмена поздравила его супруга Валерия. Эстрадная певица оставила сентиментальные пожелания на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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