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Валерия трогательно поздравила Пригожина с 55-летием

Валерия трогательно поздравила Пригожина с 55-летием, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:54 Фото: Instagram/valeriya
2 апреля день рождения отмечает продюсер Иосиф Пригожин. Ему исполнилось 55 лет. Одной из первых бизнесмена поздравила его супруга Валерия. Эстрадная певица оставила сентиментальные пожелания на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка России уточнила, что Иосиф теперь дважды отличник.

"Поздравляю лучшего мужа на свете с днем рождения! Ты – моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились".Валерия

Далее она отметила, что им никогда не бывает скучно.

"Мы можем путешествовать вдвоем и нам хорошо, мы даже пандемию пережили, ни разу не поругавшись. А если ссоримся, то делаем это самозабвенно и от всей души. Но я не представляю жизни без тебя, моя любовь! Всегда с тобой, чтобы ни случилось. Будь здоров, пожалуйста!"Валерия

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Иосиф Пригожин является третьим мужем Валерии. Артисты оформили отношения в 2004 году.

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