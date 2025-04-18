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Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию

Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:25 Фото: Instagram/leylafattakhova
С 57-летием известную российскую эстрадную певицу Валерию поздравила экс-супруга продюсера Иосифа Пригожина. Лейла Фаттахова в Instagram оставила трогательное обращение к имениннице, сообщает Zakon.kz.

17 апреля 2025 года Валерия показала, как Пригожин поздравил ее с днем рождения.

"С днем рождения, дорогая Лерочка!" – написала Фаттахова в Stories в четверг.

Также Лейла оценила песню артистки "Я была бы" из ее нового альбома "Исцелю":

"Прекрасное видео, прекрасная песня, прекрасная ты!"

Фото: Instagram/leylafattakhova

Валерия уже успела поблагодарить Фаттахову за поздравление, написав в Stories: "Спасибо".

Также именинница опубликовала видео с Пригожиным, который преподнес жене новый торт.

"Торт. Дубль 2", – подписала Валерия.

Поклонники и коллеги по цеху продолжают поздравлять исполнительницу хита "Часики" с днем рождения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:25
56-летняя певица Валерия обратилась к бывшей жене Пригожина

2 апреля 2025 года Иосифу Пригожину исполнилось 56 лет. Его бывшая жена – продюсер Лейла Фаттахова – устроила сюрприз, приехав на празднование с их общей дочерью.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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