Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию
17 апреля 2025 года Валерия показала, как Пригожин поздравил ее с днем рождения.
"С днем рождения, дорогая Лерочка!" – написала Фаттахова в Stories в четверг.
Также Лейла оценила песню артистки "Я была бы" из ее нового альбома "Исцелю":
"Прекрасное видео, прекрасная песня, прекрасная ты!"
Фото: Instagram/leylafattakhova
Валерия уже успела поблагодарить Фаттахову за поздравление, написав в Stories: "Спасибо".
Также именинница опубликовала видео с Пригожиным, который преподнес жене новый торт.
"Торт. Дубль 2", – подписала Валерия.
Поклонники и коллеги по цеху продолжают поздравлять исполнительницу хита "Часики" с днем рождения.
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2 апреля 2025 года Иосифу Пригожину исполнилось 56 лет. Его бывшая жена – продюсер Лейла Фаттахова – устроила сюрприз, приехав на празднование с их общей дочерью.