Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию

С 57-летием известную российскую эстрадную певицу Валерию поздравила экс-супруга продюсера Иосифа Пригожина. Лейла Фаттахова в Instagram оставила трогательное обращение к имениннице, сообщает Zakon.kz.

17 апреля 2025 года Валерия показала, как Пригожин поздравил ее с днем рождения.

"С днем рождения, дорогая Лерочка!" – написала Фаттахова в Stories в четверг.

Также Лейла оценила песню артистки "Я была бы" из ее нового альбома "Исцелю":

"Прекрасное видео, прекрасная песня, прекрасная ты!"

Фото: Instagram/leylafattakhova

Валерия уже успела поблагодарить Фаттахову за поздравление, написав в Stories: "Спасибо".

Также именинница опубликовала видео с Пригожиным, который преподнес жене новый торт.

"Торт. Дубль 2", – подписала Валерия.

Поклонники и коллеги по цеху продолжают поздравлять исполнительницу хита "Часики" с днем рождения.

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