Валерия обратилась к дочери Пригожина

Популярная российская эстрадная певица Валерия поздравила младшую дочь Иосифа Пригожина с 25-летием, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Любимая Лиза, сегодня тебе 25. Листала наши фотографии и остановилась на этой. Хоть фото относительно недавнее, но оно мне почему-то напомнило о наших путешествиях в твои школьные времена. Мы как-то сразу нашли с тобой общий язык, нам было вместе весело, легко и комфортно". Валерия

Далее исполнительница поблагодарила родителей Лизы.

"Сколько километров мы проехали-прошли вместе, твоя ручка всегда была в моей, и я пыталась согревать твои вечно прохладные тонкие длинные пальчики. Спасибо Лейла за то, что доверяла мне и дала нам возможность стать родными людьми. Ну и папе Пригожину, разумеется, за тебя, такую умницу и красавицу. Девочка наша, поздравляю тебя ! Будь счастлива каждое мгновение этой жизни! Иди к своей цели, а мы будем радоваться за тебя и гордиться". Валерия

Елизавета – дочь Пригожина от гражданской жены Лейлы Фаттаховой.

Преданные подписчики присоединились к поздравлениям.

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В 2023 году Валерия разместила в личном блоге фото с отдыха, на котором предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.