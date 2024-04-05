Виктория Бекхэм выпустит совместную коллекцию с известным брендом

23 апреля стартует продажа совместной коллекции Виктории Бекхэм и Mango, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 4 апреля из совместного анонса бренда и селебрити в Ibstagram.

Виктория жила в Испании 20 лет назад, пока Дэвид Бекхэм играл за "Реал Мадрид". Поэтому данная коллаборация для нее довольно личная. По предварительным данным. на создание коллекции Викторию вдохновили фильм "Бассейн" Жака Дере и образ Джейн Биркин.

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