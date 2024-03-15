Две сестры, переехавшие в подростковом возрасте из Узбекистана, сшили платье для Пэрис Хилтон

На традиционной оскаровской вечеринке Vanity Fair Пэрис Хилтон предстала в ослепительном платье от бренда SABINA BILENKO, сообщает Zakon.kz.

15 марта на странице бренда в Instagram опубликованы фотографии светской львицы в их платье. А днями ранее там же было размещено видео, где бывшая наследница семейного бизнеса – сети отелей Hilton Hotels – с удовольствием позирует.

По данным официального сайта бренда стало известно, что бренд был основан в 2020 году дизайнером из Узбекистана Сабиной Биленко. Ее сестра-близнец Диана – креативный директор модного дома. Они обе переехали в Лондон, когда им было по 15 лет. В столице Великобритании девушки получили MSc по специальности Luxury Brand Management.

На недавнем показе в Париже маленький сын дизайнера выбежал к ней во время ее выхода в финале шоу.