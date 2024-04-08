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Главный дирижер "Астана Опера" стал первым гостем новой Берлинской радиопередачи "Ауфтакт"

Главный дирижер &quot;Астана Опера&quot; стал первым гостем новой Берлинской радиопередачи &quot;Ауфтакт&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 12:40 Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"
Главный дирижер "Астана Опера", маэстро Алан Бурибаев стал первым гостем на новой передаче "Ауфтакт", вышедшей в эфир на rbb-Radio Berlin 3 апреля 2024 года, где в интервью он ответил на вопросы о своем творчестве.

Также дирижер рассказал о своем репертуаре, о своей работе в Казахстане и о своем видении музыки, тех музыкальных произведений, которые исполнялись по окончании передачи в радиотрансляции концерта, состоявшегося 3 марта 2017 года в Берлинской филармонии, в исполнении Немецкого симфонического оркестра Берлина под его управлением.

Солистом выступил знаменитый немецкий виолончелист Даниель Мюллер-Шотт, исполнивший "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского. Кроме того, в этом концерте Алан Бурибаев дирижировал двумя крайне редко исполняющимися произведениями: Польскими танцами из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки и Первой симфонией Милия Балакирева.

Запись концерта можно послушать на сайте берлинского Радио 3 до 10 апреля по ссылке.

Напомним, что Алан Бурибаев – Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, главный дирижер Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", главный дирижер и художественный руководитель Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии.

На сцене "Астана Опера" маэстро поставил оперы "Абай" А. Жубанова и Л. Хамиди, "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, "Кармен" Ж. Бизе, "Турандот" Дж. Пуччини, "Севильский цирюльник" Дж. Россини, "Евгений Онегин" П. Чайковского, "Дон Карлос" Дж. Верди и многое другое; а также исполнил Вторую, Пятую и Восьмую симфонии Г. Малера, Торжественную оду Shine Astana К. Дженкинса.

В том числе Алан Бурибаев ежегодно радует казахстанцев авторскими концертными программами, которые неизменно собирают аншлаги.

Партнерский материал.

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