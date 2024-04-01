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Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу

Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:46 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женскую сборную Казахстана по боксу возглавил новый тренер. Им стал Елдос Сайдалин. Об этом 1 апреля 2024 года рассказали в Казахстанской федерации бокса (КФБ), сообщает Zakon.kz.

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"Главным тренером женской сборной Казахстана станет Елдос Сайдалин. На этой должности он сменил Шамиля Сафиуллина, который был у руля сборной с сентября 2021 года... Казахстанская федерация бокса благодарит Шамиля Абдулбариевича за проделанную работу и вклад в отечественный бокс в качестве главного тренера женской сборной Казахстана", – говорится в сообщении.

Елдос Сайдалин – мастер спорта РК по боксу, заслуженный тренер РК и тренер высшего уровня квалификации высшей категории, осуществляющий данную деятельность на протяжении 16 лет.

С 2020 года и по настоящее время является старшим тренером молодежной сборной Казахстана по женскому боксу. Под его руководством на Чемпионате мира по боксу среди молодежи в 2021 году наши спортсменки завоевали два "серебра" и три "бронзы". Кроме того, в 2022 году на ЧМ среди молодежи завоевано было уже две золотых, две серебряных и три бронзовых медали, а также в 2023 году состоялись два важных мероприятия по боксу:

  • чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, который прошел в Астане, где наша команда завоевала восемь золотых, четыре серебряных, девять бронзовых медалей;
  • ЧМ среди юниоров, который проходил в Армении, где сборная Казахстана среди девушек принесла в копилку страны три золотых и пять бронзовых медалей.

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