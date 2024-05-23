В соцсетях захейтили мужчину с детьми

В социальных сетях захейтили мужчину, который вывел на беговую дорожку маленьких детей, чтобы они встретили бегущую полумарафон маму, сообщает Zakon.kz.

На записи видно, что в момент, когда женщина заканчивала забег, мужчина выпустил на дорогу ее детей прямо перед финишной чертой, но она пробежала мимо них. Пользователи осудили поведение мужчины и обвинили его в попытке сорвать финиш жены и заставить ее чувствовать вину за свое хобби.

"Этот мужчина выталкивает своих детей на середину забега и подвергает их опасности, чтобы лишить жену времени и шансов на победу. Затем, когда она пересекает финишную черту, он машет рукой, как бы говоря: "Эй, а дети?" Смотрите внимательно. Ненавижу его", – пишет одна из комментаторов.

На вирусных кадрах – персональная тренерша Лусиана Гранди Лоренсан. Она спускается с горки к финишной ленте второго полумарафона Президенти-Пруденти в бразильском штате Сан-Паулу. Бегун, идущий вторым, отстает лишь на несколько шагов от Лусианы, но тут на ее пути появляется неожиданная преграда из своих же детей.

Многие пользовательницы увидели в ролике распространенную женскую дилемму: строить успешную карьеру или посвятить себя детям.

@sinomar_reporter Emocionante chegada da campeã da 2.a Meia Maratona @ladeirasdapenha , @lu_grandi seguida de perto pela vice campeã @leticia.dermatologista ♬ som original - Sinomar_Reporter

Сотни комментаторов сходятся в одном: мужчина поступил как минимум опрометчиво, а Лусиана отлично справилась с ситуацией, не позволив сбить себя с пути к поставленной цели.

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