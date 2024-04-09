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Джеки Чану исполнилось 70 лет

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:11 Фото: Instagram/jackiechan
7 апреля исполнилось 70 лет мастеру боевых искусств, режиссеру, продюсеру Джеки Чану, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 8 апреля он опубликовал фотографии и продолжительную запись на своей странице в Instagram. Свыше одного млн пользователям понравилась данная публикация.

"Каждый раз, когда я слышу эту цифру, я до сих пор на секунду удивляюсь: мне уже семьдесят лет? Второй мыслью после удивления было то, что сказал мой старший брат Саммо Хунг: быть старым – это счастье. Особенно те из нас, кто снимает боевики, знают, насколько редка такая удача", – поделился актер.

Также юбиляр рассказал, что недавно его коллеги разбирались в базе данных компании и нашли много старых фотографий. Большей частью из них Джеки Чан поделился в соцсетях.

"Когда я смотрю на эти фото, у меня в сердце возникает много эмоций, если бы можно было выразить эти эмоции одним предложением – я бы сказал: я люблю свою работу, я люблю вас!"Джеки Чан

В конце публикации юбиляр трогательно поблагодарил всех за поздравления, оставив теплые пожелания.

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