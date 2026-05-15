Казахстанец поужинал с Джеки Чаном и рассказал, что его сильно поразило

Максат Кикимов в Китае встретился с легендарным актером, режиссером и продюсером Джеки Чаном и поделился своими наблюдениями о привычках звезды, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Кикимов написал, что недавно побывал в офисе легендарного Джеки Чана.

"Он встретил нас очень тепло и по-доброму, а позже пригласил в один из лучших ресторанов Hong Kong со звездой Michelin. Что особенно поразило, что несмотря на мировую известность, он остается очень простым, искренним и невероятно энергичным человеком. Во время ужина сам ухаживал за гостями, накладывал еду, следил, чтобы всем было комфортно. Меня очень тронули его человеческие качества и отношение к окружающему миру. Остатки воды из стаканов он аккуратно выливал под цветы, чтобы вода не пропадала зря. Лишние салфетки со стола забрал с собой и сказал, что использует их, чтобы протирать ротики собакам, а не выбрасывать в мусор. В такие моменты понимаешь, насколько человек может быть большим не только в кино, но и в жизни. От него действительно чувствуется особая энергия добра, уважения к людям, животным и природе", – поделился глава Dala Edge Creative Tech Park.

Гости подарили актеру национальный казахский шапан.

"Ему подарок очень понравился. И было особенно приятно увидеть, что все подарки, которые мы ранее привозили из Казахстана, он бережно хранит у себя дома и в офисе. Очень рады, что еще один подарок от Казахстана теперь тоже будет находиться в доме великого человека", – заключил Кикимов.

В декабре 2025 года стало известно, что Джеки Чан снимет новый крупный кинопроект в Казахстане – продолжение франшизы "Доспехи Бога". Официально основной площадкой для съемок была утверждена Мангистауская область. Позже появилась информация, что съемки пройдут в городе Каскелене Алматинской области. Специально для проекта там строят новый современный кинопавильон.