Димаш высказался по поводу паводков в Казахстане
Об этом певец написал на своей странице в Instagram.
"В последние дни марта от резкого потепления и последовавшего за этим паводка в Актюбинской области и других регионах нашей страны затопило автомобильные дороги и населенные пункты. Многие дома оказались непригодными для проживания. Кроме того, в реках близ Актобе сохраняется опасность перелива из-за таяния льда. Как и почему это случилось – предстоит выяснить местным исполнительным органам", – написал Димаш.
Кудайберген обратил внимание на то, что главное сейчас – оказывать людям помощь.
"Верю, что государство окажет всю необходимую помощь людям, оказавшимся на улице из-за затопленных домов. Главное, что нужно делать сейчас, – помогать нуждающимся. Давайте поможем оказавшимся в затруднительном положении и тем самым покажем свое единство!" – заключил певец.
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах Казахстана.
Что происходит в регионах
Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.
В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.
Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.
В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.