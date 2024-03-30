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Димаш высказался по поводу паводков в Казахстане

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 17:31 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген высказал мнение касательно затоплений улиц и домов в нескольких регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

"В последние дни марта от резкого потепления и последовавшего за этим паводка в Актюбинской области и других регионах нашей страны затопило автомобильные дороги и населенные пункты. Многие дома оказались непригодными для проживания. Кроме того, в реках близ Актобе сохраняется опасность перелива из-за таяния льда. Как и почему это случилось – предстоит выяснить местным исполнительным органам", – написал Димаш.

Кудайберген обратил внимание на то, что главное сейчас – оказывать людям помощь.

"Верю, что государство окажет всю необходимую помощь людям, оказавшимся на улице из-за затопленных домов. Главное, что нужно делать сейчас, – помогать нуждающимся. Давайте поможем оказавшимся в затруднительном положении и тем самым покажем свое единство!" – заключил певец.

Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах Казахстана. 

Что происходит в регионах

Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.

В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.

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