Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе
В ведомстве уточнили, что музыкант встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели на данный момент находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.
"Димаш Кудайберген в ходе своего визита поблагодарил военных за их труд", – говорится в сообщении.
"Искренне благодарю братьев... Пусть наше будущее будет светлым. Пусть с этим уйдут наши самые тяжелые и плохие дни".Димаш Кудайбергенов
По данным МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и Алматы, а также военнослужащие МЧС, Минобороны и Нацгвардии, работники МИО.
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9 апреля 2024 года сообщалось, что Димаш Кудайберген приехал в Актобе, где встретился с жителями, пострадавшими от паводков, а также побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи. Певец выразил свою благодарность молодым волонтерам.