Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, который накануне приехал в свой родной город – Актобе, пострадавший от паводков, встретился со спасателями. Об этом 10 апреля 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что музыкант встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели на данный момент находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.

"Димаш Кудайберген в ходе своего визита поблагодарил военных за их труд", – говорится в сообщении.

"Искренне благодарю братьев... Пусть наше будущее будет светлым. Пусть с этим уйдут наши самые тяжелые и плохие дни". Димаш Кудайбергенов

По данным МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и Алматы, а также военнослужащие МЧС, Минобороны и Нацгвардии, работники МИО.

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9 апреля 2024 года сообщалось, что Димаш Кудайберген приехал в Актобе, где встретился с жителями, пострадавшими от паводков, а также побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи. Певец выразил свою благодарность молодым волонтерам.