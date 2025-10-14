#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Культура и шоу-бизнес

Альбина Джанабаева прокомментировала слухи о разводе с Меладзе

Российская певица , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 18:40 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Российская певица Альбина Джанабаева откровенно рассказала об отношениях со звездным супругом, сообщает Zakon.kz.

Во время подкаста "Ниче святого" экс-солистка "ВИА Гры" рассказала журналисту Марку Андерсону о своей семейной жизни. Так, по словам Джанабаевой, все разговоры об изменах и прочих проблемах в ее браке беспочвенны.

Певица подчеркнула, что безоговорочно доверяет мужу.

"Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось", – цитирует звезду издание "Блокнот".

Она также добавила: интернет подарил паре общее увлечение – съемки забавных роликов для соцсетей. Причем автором идей для множества видео выступает непосредственно Валерий Меладзе.

Отметим, что ранее Альбина Джанабаева сама ошеломила супруга намеком на развод. Видео пранка она 10 мая опубликовала в Instagram.

А между тем в семье блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, по всей видимости, произошел реальный раскол. Накануне 37-летняя бизнесвумен наконец прервала молчание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод
23:36, 10 мая 2025
Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод
Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе заинтриговали подписчиков
19:21, 09 февраля 2024
Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе заинтриговали подписчиков
Валерий Меладзе впервые показал совместных детей с Альбиной Джанабаевой
12:51, 11 апреля 2023
Валерий Меладзе впервые показал совместных детей с Альбиной Джанабаевой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: