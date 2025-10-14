Альбина Джанабаева прокомментировала слухи о разводе с Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева откровенно рассказала об отношениях со звездным супругом, сообщает Zakon.kz.

Во время подкаста "Ниче святого" экс-солистка "ВИА Гры" рассказала журналисту Марку Андерсону о своей семейной жизни. Так, по словам Джанабаевой, все разговоры об изменах и прочих проблемах в ее браке беспочвенны.

Певица подчеркнула, что безоговорочно доверяет мужу.

"Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось", – цитирует звезду издание "Блокнот".

Она также добавила: интернет подарил паре общее увлечение – съемки забавных роликов для соцсетей. Причем автором идей для множества видео выступает непосредственно Валерий Меладзе.

Отметим, что ранее Альбина Джанабаева сама ошеломила супруга намеком на развод. Видео пранка она 10 мая опубликовала в Instagram.

А между тем в семье блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, по всей видимости, произошел реальный раскол. Накануне 37-летняя бизнесвумен наконец прервала молчание.