Одна из сестер Хадид основала независимую кинокомпанию

Алана Хадид, модельер и сестра Беллы и Джиджи, основала независимую кинокомпанию Watermelon Рictures, занимающуюся производством и распространением фильмов, сообщает Zakon.kz.

На веб-сайте кинокомпании она описывается как "независимая компания по распространению, производству и финансированию фильмов, которая принадлежит палестинцам". Организация сосредоточится на "культурном представительстве и социальной защите, а также будет стремиться усилить голоса недостаточно представленных кинематографистов по всему миру".

Первым фильмом лейбла станет документалка Walled Off о палестинском отеле, который был профинансирован и спроектирован британским уличным художником Бэнкси и расположен в Вифлееме напротив барьерной стены на Западном берегу Израиля. В картине рассказывается о жизни палестинцев, живущих в этом районе и обсуждается важность творческого сопротивления как формы протеста.

В середине марта появилась информация, что звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность.