Одна из сестер Хадид основала независимую кинокомпанию
На веб-сайте кинокомпании она описывается как "независимая компания по распространению, производству и финансированию фильмов, которая принадлежит палестинцам". Организация сосредоточится на "культурном представительстве и социальной защите, а также будет стремиться усилить голоса недостаточно представленных кинематографистов по всему миру".
Первым фильмом лейбла станет документалка Walled Off о палестинском отеле, который был профинансирован и спроектирован британским уличным художником Бэнкси и расположен в Вифлееме напротив барьерной стены на Западном берегу Израиля. В картине рассказывается о жизни палестинцев, живущих в этом районе и обсуждается важность творческого сопротивления как формы протеста.
В середине марта появилась информация, что звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность.