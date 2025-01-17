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Культура и шоу-бизнес

Юра Борисов и Аня Чиповская снялись в фильме о Пушкине

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 06:50 Фото: ВКонтакте/centpart
Central Partnership опубликовала финальный трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина", сообщает Zakon.kz.

По сюжету фильма – Пушкин молод, дерзок и любим публикой. Он – звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок – ссылки, дуэли, безденежье.

"Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать", – говорится в описании.

Вышел дебютный трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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