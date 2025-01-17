Юра Борисов и Аня Чиповская снялись в фильме о Пушкине

Central Partnership опубликовала финальный трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина", сообщает Zakon.kz.

По сюжету фильма – Пушкин молод, дерзок и любим публикой. Он – звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок – ссылки, дуэли, безденежье.

"Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать", – говорится в описании.

Вышел дебютный трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".