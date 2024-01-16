Стало известно, кто будет вести шоу "Модный приговор"
Фото: Instagram/alexandrrogov
Новым ведущим российского телешоу "Модный приговор" стал стилист Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.
Ранее эту программу вел историк моды Александр Васильев.
Как рассказали в пресс-службе Первого канала, Рогов будет исполнять в шоу роль "судьи". Кресло "обвинителя" в программе заняла Эвелина Хромченко.
Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года.
Александр Рогов уже вел несколько программ, которые касались моды и стиля. Написал книгу "Гид по стилю". Несколько лет назад стал основателем собственного бренда одежды. Стилист сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса. Также он придумал шоу на YouTube, которое назвал "Завтрак c Королевой".
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