Стало известно, кто будет вести шоу "Модный приговор"

Новым ведущим российского телешоу "Модный приговор" стал стилист Александр Рогов, сообщает Zakon.kz.

Ранее эту программу вел историк моды Александр Васильев.

Как рассказали в пресс-службе Первого канала, Рогов будет исполнять в шоу роль "судьи". Кресло "обвинителя" в программе заняла Эвелина Хромченко.

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года.

Александр Рогов уже вел несколько программ, которые касались моды и стиля. Написал книгу "Гид по стилю". Несколько лет назад стал основателем собственного бренда одежды. Стилист сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса. Также он придумал шоу на YouTube, которое назвал "Завтрак c Королевой".