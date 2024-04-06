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Известный модный бренд заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов

Мода, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 07:41 Фото: pixabay
Armani заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов. Рабочие трудились по 15 часов в день, сообщает Zakon.kz.

Миланский суд постановил провести проверку в отношении компании "Giorgio Armani Operations" по подозрению в эксплуатации труда рабочих и найме нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство ANSA.

Нарушения обнаружили при производстве сумок, изделий из кожи и аксессуаров для бренда Armani. Инспекторы нашли сразу несколько подпольных фабрик, на которых незаконно трудились иностранные граждане, преимущественно из Китая. В полиции отметили, что речь идет о налаженной системе, запущенной еще в 2017 году.

Рабочие проводили на производстве по 15 часов в день и получали всего два евро в час. Поток мигрантов обеспечивался с помощью коррупционных связей, которые позволяли находить сотрудников через тендеры. На фабриках не соблюдались меры безопасности и гигиены, а также не регистрировались случаи травм.

Против компании, которая пока никак не прокомментировала судебное решение, следствие не ведется. Как указывает газета "Corriere della Sera", мера носит дисциплинарный, превентивный характер. Бренду назначен консультант сроком на один год, который будет работать вместе с менеджерами над улучшением ситуации.

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