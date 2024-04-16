Казахстанский блогер создал необычный портрет Димаша Кудайбергена

Художник Рауаж Алдаров нарисовал портрет всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена совсем необычным образом. Холсту мастер предпочел разорванный картон, клей, нитки и деревянные палочки, сообщает Zakon.kz.

Своим произведением Алдаров поделился с подписчиками на странице в Instagram 13 апреля 2024 года. На опубликованном видео художник зафиксировал процесс создания "картины".

Комментаторы остались в восторге от результатов творческой работы.





"Просто нет слов. Круто. Как это? Как? Волшебство", – написали восторженные пользователи.

В марте Алдаров таким же образом создал портрет непобежденного казахстанского бойца смешанных боевых искусств Шавката Рахмонова.

14 апреля Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников из разных стран за помощь казахстанцам во время паводков: он записал видеообращение.