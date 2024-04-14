Димаш поблагодарил поклонников из разных стран за помощь РК во время паводков

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников из разных стран за помощь казахстанцам во время паводков, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Я получил информацию о том, что многие слушатели со всего мира отправляют гуманитарную помощь в мою страну в этот трудный период. Большое спасибо за то, что всегда поддерживаете мена и мою страну. Люблю вас", – заявил Кудайберген.

Ранее 9 апреля Димаш Кудайберген сообщил, что приехал в свой родной город – Актобе, который пострадал от паводков.

"Сегодня я приехал в Актобе и встретился с жителями, пострадавшими от воды. Я призвал их быть сильными в преодолении трудностей и сказал, что наша сила – в единстве. Кроме того, я побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи и встретился с молодыми волонтерами, чтобы выразить свою благодарность", – написал Димаш Кудайберген.

Затем он поддержал пострадавших от паводков жителей Кульсары.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.