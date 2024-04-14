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Димаш поблагодарил поклонников из разных стран за помощь РК во время паводков

певец поблагодарил поклонников за помощь Казахстану во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:21 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников из разных стран за помощь казахстанцам во время паводков, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Я получил информацию о том, что многие слушатели со всего мира отправляют гуманитарную помощь в мою страну в этот трудный период. Большое спасибо за то, что всегда поддерживаете мена и мою страну. Люблю вас", – заявил Кудайберген.

Ранее 9 апреля Димаш Кудайберген сообщил, что приехал в свой родной город – Актобе, который пострадал от паводков.

"Сегодня я приехал в Актобе и встретился с жителями, пострадавшими от воды. Я призвал их быть сильными в преодолении трудностей и сказал, что наша сила – в единстве. Кроме того, я побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи и встретился с молодыми волонтерами, чтобы выразить свою благодарность", – написал Димаш Кудайберген.

Затем он поддержал пострадавших от паводков жителей Кульсары.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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