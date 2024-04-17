Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта с днем рождения

Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта с днем рождения , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 23:56 Фото: Instagram/sofyapavlovna
Генеральный директор Константин Эрнст поздравил телеведущего Ивана Урганта с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 апреля lenta.ru, Константин Эрнст на съемках КВН позвонил Ивану Урганту. Об этом сообщил автор и участник команды КВН "Бывшие" Константин Белевцев.

Отмечается, что Белевцев побывал на первой игре 1/4 финала Высшей лиги КВН, которая состоялась 16 апреля. По его словам, во время съемок ведущий Дмитрий Хрусталев поздравил Урганта с днем рождения.

"Потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал", — рассказал он и добавил, что после этого зал начал скандировать "С днем рождения!".

Иван Ургант встретил 46-й день рождения накануне, 16 апреля.

Ранее Иван Ургант 18 марта сообщил, что никогда не уезжал из Российской Федерации. 

Читайте также

&quot;Не устал от тебя&quot;: Пригожин обратился к Валерии
"Не устал от тебя": Пригожин обратился к Валерии
Айсулу Омарова
Россия Интересное Ургант Иван 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: