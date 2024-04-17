Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта с днем рождения

Генеральный директор Константин Эрнст поздравил телеведущего Ивана Урганта с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 апреля lenta.ru, Константин Эрнст на съемках КВН позвонил Ивану Урганту. Об этом сообщил автор и участник команды КВН "Бывшие" Константин Белевцев.

Отмечается, что Белевцев побывал на первой игре 1/4 финала Высшей лиги КВН, которая состоялась 16 апреля. По его словам, во время съемок ведущий Дмитрий Хрусталев поздравил Урганта с днем рождения.

"Потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал", — рассказал он и добавил, что после этого зал начал скандировать "С днем рождения!".

Иван Ургант встретил 46-й день рождения накануне, 16 апреля.

Ранее Иван Ургант 18 марта сообщил, что никогда не уезжал из Российской Федерации.

