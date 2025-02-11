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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена 64-летнего Константина Эрнста опубликовала редкие фото с мужем

Молодая жена 64-летнего Константина Эрнста опубликовала редкие фото с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:53 Фото: Instagram/sofyapavlovna
36-летняя российская актриса Софья Эрнст поделилась редкими кадрами с мужем – известным медиаменеджером и генеральным директором АО "ОРТ/Первый канал" Константином Эрнстом, сообщает Zakon.kz.

Публикация Софьи в Instagram была приурочена ко дню рождения супруга – 6 февраля Эрнсту исполнилось 64 года.

"Спасибо за счастье быть женой Эрнста", – трогательно подписала актриса совместные фото с мужем.

Одной из первых именинника и его семью поздравила телеведущая и врач Елена Малышева, которая написала: "Здоровья вам и счастья! Всей большой семье".

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям и пожелали семье Эрнста успеха и благополучия:

  • "Самые любимые".
  • "Прекрасная семья! Поздравляю".
  • "Я пью за ваш успех и благополучие".
  • "Константин Львович, с днем рождения!"

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8 февраля 2025 года день рождения отмечал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому исполнилось 48 лет. Его публично поздравил композитор Игорь Крутой, который раскрыл "страшный" секрет об имениннике.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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