Молодая жена 64-летнего Константина Эрнста опубликовала редкие фото с мужем

36-летняя российская актриса Софья Эрнст поделилась редкими кадрами с мужем – известным медиаменеджером и генеральным директором АО "ОРТ/Первый канал" Константином Эрнстом, сообщает Zakon.kz.

Публикация Софьи в Instagram была приурочена ко дню рождения супруга – 6 февраля Эрнсту исполнилось 64 года.

"Спасибо за счастье быть женой Эрнста", – трогательно подписала актриса совместные фото с мужем.

Одной из первых именинника и его семью поздравила телеведущая и врач Елена Малышева, которая написала: "Здоровья вам и счастья! Всей большой семье".

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям и пожелали семье Эрнста успеха и благополучия:

"Самые любимые".

"Прекрасная семья! Поздравляю".

"Я пью за ваш успех и благополучие".

"Константин Львович, с днем рождения!"

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