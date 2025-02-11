Молодая жена 64-летнего Константина Эрнста опубликовала редкие фото с мужем
Фото: Instagram/sofyapavlovna
36-летняя российская актриса Софья Эрнст поделилась редкими кадрами с мужем – известным медиаменеджером и генеральным директором АО "ОРТ/Первый канал" Константином Эрнстом, сообщает Zakon.kz.
Публикация Софьи в Instagram была приурочена ко дню рождения супруга – 6 февраля Эрнсту исполнилось 64 года.
"Спасибо за счастье быть женой Эрнста", – трогательно подписала актриса совместные фото с мужем.
Одной из первых именинника и его семью поздравила телеведущая и врач Елена Малышева, которая написала: "Здоровья вам и счастья! Всей большой семье".
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям и пожелали семье Эрнста успеха и благополучия:
- "Самые любимые".
- "Прекрасная семья! Поздравляю".
- "Я пью за ваш успех и благополучие".
- "Константин Львович, с днем рождения!"
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