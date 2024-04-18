Ани Лорак сообщила о трагедии в семье

У популярной певицы Ани Лорак умер отец Мирослав Куек: ему было 77 лет. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Наполовину" не стала раскрывать причин трагедии.

"Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце", – гласит краткая подпись к публикации за 18 апреля 2024 года.

По данным из различных СМИ, отец вокалистки ушел из семьи еще до ее рождения. Однако на протяжении всей жизни помогал и навещал Лорак.

В конце 2023 года хейтеры обрушились с критикой на Лорак. Ее выступление с участницей конкурса вызвало негативные отзывы среди пользователей Сети.