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Ани Лорак сообщила о трагедии в семье

Ани Лорак сообщила о трагедии в семье, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 20:54 Фото: Instagram/anilorak
У популярной певицы Ани Лорак умер отец Мирослав Куек: ему было 77 лет. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Наполовину" не стала раскрывать причин трагедии.

"Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце", – гласит краткая подпись к публикации за 18 апреля 2024 года.

По данным из различных СМИ, отец вокалистки ушел из семьи еще до ее рождения. Однако на протяжении всей жизни помогал и навещал Лорак.

В конце 2023 года хейтеры обрушились с критикой на Лорак. Ее выступление с участницей конкурса вызвало негативные отзывы среди пользователей Сети.

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