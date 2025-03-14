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Культура и шоу-бизнес

Ани Лорак опубликовала видео своей тайной свадьбы

певица Ани Лорак, тренер по йоге Исаак Виджраку, Мальдивы, тайная свадьба, видео, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 13:10 Фото: Instagram/anilorak
46-летняя эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) порадовала поклонников в Instagram свадебным видео, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 марта 2025 года, Ани Лорак рассказала, что тайно сыграла свадьбу со своим тренером по йоге Исааком Виджраку. Для нее это второй брак.

Позднее артистка опубликовала видео тайного торжества, которое состоялось на Мальдивских островах.

"Самые теплые воспоминания с острова любви!" – подписала публикацию счастливая Лорак.

Также певица показала обручальные кольца, которые они с возлюбленным выбрали.

Фото: Instagram/anilorak

А муж Каролины оставил в своем Instagram для любимой трогательное послание.

"Наверное, самый важный шаг в моей жизни. Мы оба сказали "Да" от всего сердца! Незабываемые моменты, оставившие вечный след в моей душе. Как же я хочу, чтобы моя мама была здесь и увидела своими глазами, как ее мечта стала реальностью... Я люблю тебя, Ани Лорак", – написал Исаак Виджраку.

Коллеги по цеху, друзья и поклонники продолжают поздравлять Лорак с таким важным событием.

Фото: Instagram/anilorak

Об отношениях Лорак и Виджраку стало известно в феврале 2023 года. А в сентябре 2024 года Исаак сделал Ани предложение руки и сердца, на которое певица ответила согласием. Позднее они обручились в Венеции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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