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Дисквалифицированная за допинг Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале

Дисквалифицированная за допинг Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 22:40 Фото: instagram/kamilavalieva26
Российская фигуристка Камила Валиева, которая дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, будет ведущей нового шоу на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 апреля РИА Новости, об этом рассказала сама фигуристка во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

 "Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей", – сказала Камила Валиева.

29 января 2024 года стало известно, что спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за "нарушение антидопинговых правил". Спортсменка на заседаниях по делу о нарушении антидопинговых правил не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.

4 марта 2024 года Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно. Позже стало известно, что фигуристку исключили из состава сборной России. 

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