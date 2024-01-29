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Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года Фото: Министерство спорта Республики Татарстан
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за "нарушение антидопинговых правил", сообщает Zakon.kz.

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По информации Спортивного арбитражного суда, Камила Валиева на заседаниях по делу о нарушении антидопинговых правил не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.

"Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", – говорится в заявлении

В связи с этим принято решение о дисквалификации фигуристки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что популярная российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство на казахстанское и была изгнана своим тренером. 

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