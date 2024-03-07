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Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России

Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 18:36 Фото: Министерство спорта Республики Татарстан
Фигуристка Камила Валиева, которая дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, была исключена из состава сборной России, сообщает Zakon.kz.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

"Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами", – сказал Александр Коган.

29 января 2024 года стало известно, что спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за "нарушение антидопинговых правил". Спортсменка на заседаниях по делу о нарушении антидопинговых правил не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.

4 марта 2024 года Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно.

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