В лодке и спасательном жилете: Анита Цой пострадала от паводка

Российская певица Анита Цой рассказала, что этой весной ее загородный дом не миновали весенние паводки, сообщает Zakon.kz.

У звезды есть усадьба в Подмосковье, где она выращивает овощи и фрукты в больших масштабах. И в этом году ее грядки и теплицы ушли под воду из-за из-за резкого таяния снега.

Как поделилась Анита Цой в эфире программы "Ты не поверишь!", в этом году выпало очень много снега. Уборочная техника не справлялась, дома были засыпаны с двух сторон снежными двухметровыми холмами.

"То есть, нам можно было не возводить заборы между домами, потому что все заборы были завалены снегом. Мы чистили его, как могли, самостоятельно. И вот эта вся огромная снежная масса начала резко таять. Мы раньше всех надели резиновые сапоги..." – рассказала певица.

В эфире показали кадры, как она на лодке и в спасательном жилете передвигалась по территории усадьбы.





"Мои деревья стоят по пояс в воде... ...У всех, кто находится в низинах, затопило по самые первые этажи. Опасная была ситуация, но мы с ней, по моему, справились хорошо, всем миром", – отметила Анита Цой.

В России в этом году ситуация с паводками достаточно сложная. 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос и достиг 1006 сантиметров, власти Курганской просили эвакуироваться жителей нескольких округов.