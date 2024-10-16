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Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Налоговая заблокировала счета Аниты Цой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:07 Фото: Instagram/tsoikin.recipes
Российская певица Анита Цой заявила, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она отметила, что в данное время все хорошо работает.

"Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас", – рассказала артистка.

В начале октября Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО "Фудстар" из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО "Фудстар" занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса рассказал о планах пересмотреть размер долга, при наличии которого налоговики смогут блокировать счета.

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