Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Российская певица Анита Цой заявила, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она отметила, что в данное время все хорошо работает.

"Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас", – рассказала артистка.

В начале октября Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО "Фудстар" из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО "Фудстар" занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса рассказал о планах пересмотреть размер долга, при наличии которого налоговики смогут блокировать счета.