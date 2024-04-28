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Ерке Есмахан обратилась к подписчикам за помощью

певица, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 22:18 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан обратилась к подписчикам с просьбой дать ей темы для хитов, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, будто забывает, что она певица.

"Не ждите альбом с песней! На какую тему вы хотите, чтобы я написала хиты?" – обратилась к поклонникам артистка.

Подписчики сначала отметили, что певица только хорошеет с годами, а потом предложили ей ряд тем для песен.

– Вот бы песню про женское счастье.

– Любовь как всегда, или про котенка.

– Все о цыпочках.

– Песни о влюбленных будут красивее, если петь в паре.

– Мы никогда не забудем, что ты была певицей. Ты храбрая девушка страны, которая пользуется одобрением народа своим нежным голосом. Каждое ваше творение для нас всегда хит!

Ранее Есмахан поделилась снимками из весенней фотосессии. Больший интерес у ее поклонников вызвала подпись к публикации, в которой артистка пошутила.

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