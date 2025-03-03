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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ерке Есмахан обратилась к фанатам

Ерке Есмахан, фанаты, обращение , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 21:15 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 3 марта 2025 года обратилась к подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка призналась, что стала домашней женщиной и попросила фанатов поделиться идеями для новых песен.

"Пела песню "Счастье женщины — это семья" так часто, что стала настоящей "домашней женщиной". "Слово — это аффирмация", вот о чем речь. Поэтому давайте будем ближе к хорошим словам, они станут частью нашей жизни. После того, как я освободилась, нужно было написать новую песню. Какие варианты есть? Только чтобы не забросить и снова петь.  Предлагайте новые идеи", – написала она под постом.

Ранее Ерке Есмахан передала привет Дональду Трампу. 

Айсулу Омарова
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