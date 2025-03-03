Беременная Ерке Есмахан обратилась к фанатам
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 3 марта 2025 года обратилась к подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Артистка призналась, что стала домашней женщиной и попросила фанатов поделиться идеями для новых песен.
"Пела песню "Счастье женщины — это семья" так часто, что стала настоящей "домашней женщиной". "Слово — это аффирмация", вот о чем речь. Поэтому давайте будем ближе к хорошим словам, они станут частью нашей жизни. После того, как я освободилась, нужно было написать новую песню. Какие варианты есть? Только чтобы не забросить и снова петь. Предлагайте новые идеи", – написала она под постом.
Ранее Ерке Есмахан передала привет Дональду Трампу.
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