Есмахан рассмешила поклонников
Серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram. Под ними исполнительница хита "Қайда?" пожаловалась, что домашние дела никак не заканчиваются: "стирка, развешивание, глажка, отбеливание белых носков мужа, еда на сухур и ифтар, уборка дома, кормление ребенка". Но затем она обратилась к своим подписчикам: "Не подумайте, что это все на моих плечах".
"С меня только фотографироваться таким образом", – похвасталась Ерке Есмахан.
Также она рассказала, что уже приехала с гастролей и находится в Алматы.
"Весна только ощущается", – резюмировала Ерке Есмахан.
Фанаты в очередной раз отметили красоту и женственность Ерке. Другие же посмеялись вместе с ней и пожелали себе таких же "забот", как у певицы:
- "Это прекрасно".
- "Красотка. Сама женственность".
- "Фотографироваться – тоже нелегкая работа".
- "В эту сумку хоть телефон ваш помещается?"
- "Давайте посмеемся, пусть и нас такое настигнет".
- "Ищу комментарий: "Если посмеюсь, меня такое настигнет?"
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4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение, после которого Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) приняли кардинальное решение о переезде. Подробности по ссылке.