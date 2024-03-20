Есмахан рассмешила поклонников

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан накануне, 19 марта 2024 года, поделилась снимками из весенней фотосессии. Больший интерес у ее поклонников вызвала подпись к публикации, в которой артистка пошутила, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram. Под ними исполнительница хита "Қайда?" пожаловалась, что домашние дела никак не заканчиваются: "стирка, развешивание, глажка, отбеливание белых носков мужа, еда на сухур и ифтар, уборка дома, кормление ребенка". Но затем она обратилась к своим подписчикам: "Не подумайте, что это все на моих плечах".

"С меня только фотографироваться таким образом", – похвасталась Ерке Есмахан.

Также она рассказала, что уже приехала с гастролей и находится в Алматы.

"Весна только ощущается", – резюмировала Ерке Есмахан.

Фанаты в очередной раз отметили красоту и женственность Ерке. Другие же посмеялись вместе с ней и пожелали себе таких же "забот", как у певицы:

"Это прекрасно".

"Красотка. Сама женственность".

"Фотографироваться – тоже нелегкая работа".

"В эту сумку хоть телефон ваш помещается?"

"Давайте посмеемся, пусть и нас такое настигнет".

"Ищу комментарий: "Если посмеюсь, меня такое настигнет?"

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4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение, после которого Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) приняли кардинальное решение о переезде. Подробности по ссылке.