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Есмахан рассмешила поклонников

Есмахан рассмешила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 15:50 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан накануне, 19 марта 2024 года, поделилась снимками из весенней фотосессии. Больший интерес у ее поклонников вызвала подпись к публикации, в которой артистка пошутила, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram. Под ними исполнительница хита "Қайда?" пожаловалась, что домашние дела никак не заканчиваются: "стирка, развешивание, глажка, отбеливание белых носков мужа, еда на сухур и ифтар, уборка дома, кормление ребенка". Но затем она обратилась к своим подписчикам: "Не подумайте, что это все на моих плечах".

"С меня только фотографироваться таким образом", – похвасталась Ерке Есмахан.

Также она рассказала, что уже приехала с гастролей и находится в Алматы.

"Весна только ощущается", – резюмировала Ерке Есмахан.

Фанаты в очередной раз отметили красоту и женственность Ерке. Другие же посмеялись вместе с ней и пожелали себе таких же "забот", как у певицы:

  • "Это прекрасно".
  • "Красотка. Сама женственность".
  • "Фотографироваться – тоже нелегкая работа".
  • "В эту сумку хоть телефон ваш помещается?"
  • "Давайте посмеемся, пусть и нас такое настигнет".
  • "Ищу комментарий: "Если посмеюсь, меня такое настигнет?"

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4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение, после которого Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) приняли кардинальное решение о переезде. Подробности по ссылке.

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