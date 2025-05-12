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Культура и шоу-бизнес

Новая жена Прилучного показала теплые отношения с сыном Агаты Муцениеце

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 06:35 Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Российский актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян отдыхают в Таиланде. Супруги взяли с собой на отдых маленького Микаэля и старшего сына актера – Тимофея, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на частые конфликты между Павлом и его бывшей супругой Агатой Муцениеце, Зепюр Брутян старается наладить с пасынком доверительные отношения. Судя по новому видео в соцсетях актрисы, у нее это получается.

На кадрах Прилучный несет младшего сына на руках, а Тимофей заботливо держит мачеху за руку.

"Когда в кадре – любовь, солнце и немного тайской магии", – написала Зепюр.

Нынешняя супруга Прилучного не раз признавалась, что для нее важно наладить уважительное общение с детьми Павла от предыдущего брака.

Агата Муцениеце тоже отдыхает. Недавно актриса вернулась в Москву из Крыма. Она не теряет надежды восстановить отношения с Тимофеем.

Ранее переживающая развод родителей дочь Алсу обратилась к певице.

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Аксинья Титова
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