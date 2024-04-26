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Димаш порадовал поклонников новой песней на английском языке

Димаш порадовал поклонников новой песней на английском языке, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 18:03 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 26 апреля 2024 года, обратился к своим поклонникам. Причина – новая песня на английском языке, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram артист рассказал, что его новая композиция "Smoke" теперь доступна на всех музыкальных платформах.

"Как вы помните, впервые я исполнил эту песню на своем сольном концерте в Гонконге и очень благодарен за теплый отклик, который она получила. Хочу выразить особую благодарность моим друзьям Кэндис Келли и Дмитро Гордону за их вклад в создание текста этой композиции. Надеюсь, вам понравилась песня!" – написал Димаш Кудайберген, обращаясь к своим Dears (так называет своих поклонников певец).

Одной из первых на пост Димаша отреагировала его мама Светлана Айтбаева, которая написала: "Поздравляю! Песня очень красивая!" А сестренка исполнителя Раушан оставила смайлики в виде огоньков. С ней согласилась многомиллионная армия фанатов Кудайбергена.

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Ранее художник Рауаж Алдаров нарисовал портрет Димаша Кудайбергена совсем необычным образом. Холсту мастер предпочел разорванный картон, клей, нитки и деревянные палочки. Подробности по ссылке.

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