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Актеры Райан Гослинг и Майки Дэй закосплеили Бивиса и Баттхеда

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 04:42 Фото: Instagram/ryangoslingdouble
1 мая американские актеры Райан Гослинг и Мики Дей пришли на голливудскую премьеру фильма "Каскадеры" в образах Бивиса и Баттхеда, сообщает Zakon.kz.

Оба актера появились на премьере в нелепых париках, придающих им сходство с анимационными персонажами, и футболках с надписями. На груди Гослинга было написано "Смертельный рок", а на груди Дея – "Череп".

Гослинг, сыгравший в "Каскадерах" одну из центральных ролей, сперва прошел по красной ковровой дорожке в более привычном костюме вместе с коллегой Эмили Блант. После этого актер перевоплотился в Бивиса и вышел к публике вместе с Деем, примерившим на себя образ Баттхеда.

Премьера фильма запланирована на 3 мая.

А на YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство".

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