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Новая возлюбленная Брэда Питта запретила друзьям говорить о ее романе с актером

Рамон потребовала от друзей подписи о неразглашении ее романа с Питтом, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 21:57 Фото: Instagram/bradpittofflcial
Фитнес-тренер Инес Де Рамон потребовала у друзей подписи о неразглашении ее романа с голливудским актером Брэдом Питтом, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Рамон выдвинула такие требования к друзьям, чтобы ее отношения с актером не испортились. Предполагается, что причиной поступка стал развод Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Инес велела всем своим друзьям никогда не разглашать никакую информацию о ней или о них. Она перестраховывается, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку надеется в один прекрасный день выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем", – рассказал изданию инсайдер.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта – диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

В феврале 2024 года стало известно, что Брэд Питт и его возлюбленная начали жить вместе.

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